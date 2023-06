I Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini si uniscono all’unanime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi e partecipano al lutto per la perdita di un protagonista di alto profilo che ha segnato in misura incisiva la storia dell’imprenditoria e della politica italiana contemporanea.

San Marino, 13 giugno 2023/1722 d.F.R.