San Marino. Michelotti incontra la rappresentanza sindacale di RTV: “La nuova sede è una priorità del governo”

La Rappresentanza Sindacale di San Marino RTV ha incontrato il Segretario di Stato per il Territorio Augusto Michelotti, per un primo confronto sul tema del cambio di sede della nostra emittente. Come già anticipato da ospite del Tg Ambiente, il Segretario Michelotti ha espresso riflessioni condivise sulla necessità di individuare una nuova ubicazione per RTV in linea con la sua peculiarità istituzionale di TV di Stato e con le sue esigenze di tipo tecnico e urbanistico. A nome di tutto l’esecutivo, ha poi sottolineato l’urgenza di trovare una soluzione.