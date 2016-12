SAN MARINO. MINORANZA. PDCS, ALESSANDRO CARDELLI NUOVO CAPOGRUPPO, MARIELLA MULARONI E STEFANO CANTI I VICE.

“VICE MULARONI E CANTI. (DIRE) San Marino, 21 dic. – Classe ”91, tirocinante avvocato e notaio, Alessandro Cardelli è il nuovo presidente del gruppo consigliare del Partito democratico cristiano sammarinese. Il giovane consigliere, già alla sua seconda legislatura in Aula, è stato indicato dai colleghi del suo gruppo “coerentemente con il percorso di rinnovamento continuo, avviato nel partito sin dal 2007, e sulla base delle valutazioni più attinenti agli aspetti organizzativi”, spiega una nota di via delle Scalette. Designati come propri vice presidenti Mariella Mularoni, unica donna del Pdcs in Consiglio, e Stefano Canti. Il segretario Marco Gatti rivolge ai nuovi eletti i migliori auguri di buon lavoro “nell”importante compito di rappresentare il gruppo consigliare Pdcs”, conclude la nota. Dal suo profilo Fb, il neo capogruppo ringrazia i colleghi ma anche “tutti quelli che come me hanno sempre creduto anche nei momenti più difficili che la Dc potesse cambiare e rinnovarsi, questo e” il momento!”. Per Cardelli “oggi inizia la nostra grande sfida- conclude- che è quella di ricostruire con entusiasmo e passione questo partito e riconquistare la fiducia dei sammarinesi” . (Cri/Dire)