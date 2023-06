San Marino. Modalità di gestione delle politiche del territorio, Partito Socialista: “Disconnessione tra associazioni di cittadini e Istituzioni”

A seguito dei lavori svolti dal gruppo “I Cultori per l’Ambiente”, in quanto portavoce delle esigenze e delle istanze di tutti i cittadini rappresentanti della base sociale, nell’ambito delle attività del Partito Socialista, si è svolto il punto della situazione sulla esecuzione dei lavori della rotatoria dei Tavolucci – area Piscina- (argomento di studio). Come da documentazione in possesso del gruppo di lavoro, fornita da organi ufficiali delle Istituzioni governative in capo alla Segreteria di Stato Territorio ed Ambiente, si evince che tali opere avevano già ottenuto pareri autorizzativi con elaborazione di progettazione nel 2017. Pertanto, quanto già deliberato e approvato, rappresentava opere di appalto pubblico con tanto di predisposizione per la messa a bilancio di spesa pubblica destinata per la realizzazione delle opere in oggetto. Da questo, nostro malgrado, ad oggi non possiamo che prendere atto della consequenzialità delle procedure amministrative e deliberative del progetto, compreso l’abbattimento delle piante di notevole pregio ambientale in quanto produttrici di ossigeno ed energivore di CO2 (anidride carbonica). Con grande nostro rammarico e delusione, ancora una volta si prende atto della manipolazione dell’informazione, non corretta divulgazione delle adeguate procedure, metodi e relative conseguenze dovute, non agli attuali decisori politici di governo; al contrario, ai decisori politici spetta anche l’onore e l’onore, se ancora in grado di sostenere la loro tesi, di recuperare il danno arrecato nei confronti dei cittadini a fronte di una politica mistificatrice.

Gruppo di Lavoro del Partito Socialista “I CULTORI PER L’AMBIENTE”

Partito Socialista