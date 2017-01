San Marino. Mondadori pubblicherà il prossimo libro di Michele Chiaruzzi

Mondadori di Milano, la casa editrice più grande d’Italia, ha acquisito i diritti esclusivi per la pubblicazione del prossimo libro di Michele Chiaruzzi, Gli occhi sul mondo. L’opera, commissionata dall’editore stesso, sarà pubblicata con il marchio Mondadori Università nella collana Manuali che già ospita i celebri volumi di Eva Cantarella e Gustavo Zagrebelsky. San Marino avrà dunque uno “scrittore con l’articolo davanti”, come vengono chiamati gli autori dei testi universitari. Volumi che un po’ assomigliano ai farmaci: chi li prescrive non è chi li usa, ma devono far bene. “Il Chiaruzzi” sarà un trattato di circa 350 pagine sulle relazioni internazionali per gli studenti ma anche un pubblico colto. È il primo volume del genere che viene commissionato allo studioso sammarinese, docente nell’università di Bologna e oggi collaboratore dell’università di San Marino dove ottenne il proprio dottorato dieci anni fa. Chissà se saprà incarnare l’autore ideale descritto a proposito da un noto direttore editoriale: “è un centauro: un pezzo di ricercatore che non smette di studiare, un pezzo di docente che sa insegnare, più qualcosa che si chiama anima”.