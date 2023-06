San Marino. Movimento Demos. Crisi di Governo: Alessandro Rossi spiega cosa prevede la legge elettorale

Il Governo “va avanti”, nonostante i numeri risicati, nonostante non raggiunga i 35 Consiglieri previsti dalla legge elettorale, nonostante le coalizioni elette dai cittadini non siano più in Consiglio, nonostante non vengano rinominati due Segretari di Stato importanti, alla Sanità, ormai allo sfascio su tutti i fronti, ed agli interni.