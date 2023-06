San Marino. Movimento RETE. Cambiamenti climatici e crisi energetica: se ti sta cuore, ne parli!

Le problematiche del cambiamento climatico dovrebbero essere al centro dell’agenda di ogni partito politico viste le ripercussioni sull’ambiente e sulla salute che diventano più pesanti ogni anno che passa, drenando risorse ed energie dai bilanci pubblici, già in difficoltà.

Ne parleremo domani sera 28 giugno alle ore 18:30, presso il Giardino dei Liburni in Città, con due ospiti d’eccezione: il professor Roberto Mugavero, Presidente del Cemec, e l’Ambasciatore Sergio Piazzi, Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Inoltre verrà illustrato da Giovanni M. Zonzini, Consigliere di RETE, lo SPES (Società Produzione Energetica Sammarinese), ovvero il Progetto di Legge depositato da RETE che prevede la creazione di una società a maggioranza pubblica che dovrà occuparsi della gestione delle acque e dell’approvvigionamento energetico della Repubblica, sfruttando al massimo le fonti alternative e rinnovabili.

Del resto, l’accesso all’acqua potabile e la disponibilità di energia stanno facendo sempre più la differenza. Il nostro Paese, proprio per la sua naturale posizione, ha maggiori difficoltà di altri per l’approvvigionamento di tali risorse. Per questo motivo crediamo di dover agire ora per cercare di migliorare l’accesso e la disponibilità di acqua ed energia.

Seguirà apericena.

Movimento RETE