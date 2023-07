San Marino. Nella terrazza di Giorgia Boutique, si è svolta una bella conviviale Soroptimist affidata alle cure gastronomiche di Casa Sartini

Nella piacevole cornice della Terrazza di Giorgia boutique, mercoledì 28 giugno 2023 si è svolta una bella conviviale Soroptimist, affidata alle cure gastronomiche di Casa Sartini. La serata è stata arricchita e allietata da una dotta e interessantissima conferenza, dal titolo “Sono sola e sola voglio rimanere”. Christine de Pizan: una donna di lettere del 1400, tenuta dalla dottoressa Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa e paleografa, attualmente in parallelo servizio diplomatico presso l’Ambasciata d’Italia in San Marino.

Seulete sui et seulete vueil estre (sono sola e sola voglio rimanere): sono le parole con cui Christine de Pizan, o meglio Cristina da Pizzano (Bologna), tragicamente vedova nel 1390 a soli 25 anni, gridava il suo dolore e al contempo progettava il suo futuro, scegliendo la solitudine come fertile terreno per la sua autonomia.

Infatti, dopo un matrimonio combinato a soli 15 anni con il nobile francese Etiénne de Castell, la giovane decise che avrebbe mantenuto i tre figli grazie al suo lavoro e non con una nuova unione, come era nella logica dei tempi. Contando sulle sue sole forze, Cristina si dedicò così alla scrittura a tempo pieno, coprendo svariati argomenti e divenendo la prima autrice professionista della letteratura francese e occidentale. Dalla religione alla teoria politica, dalla poesia d’amore cortese alle tattiche militari, dalla pedagogia alla poesia, questa scrittrice riuscì a stabilire nuovi parametri culturali, creando un centro di produzione di manoscritti tutto femminile, curandone ogni dettaglio. Sappiamo che fu lei a decidere persino le miniature, che la ritraggono al lavoro, intenta a scrivere, leggere e insegnare.

La relatrice ha analizzato il suo percorso letterario ed umano tramite il filo evocativo del ricordo, collegando Christine a Edgar Lee Masters e a un magnifico manoscritto ottoniano dell’XImo sec. voluto e commissionato da una donna, la badessa Hidda di Meschede. E sempre in tema di donne e della loro presa di coscienza attraverso le epoche, dell’affermazione della loro individualità ma anche del loro divenire una collettività specifica ed unica, l’analisi è proseguita attraverso l’opera di Judy Chicago, un’artista contemporanea californiana, importante espressione del femminismo nell’arte. Infine, l’ultima figura di questo percorso è stata Giovanna d’Arco, eroina esemplare e patrona della Francia, ammirata da Christine de Pizan tanto da divenire la fonte d’ispirazione della sua ultima opera di stampo celebrativo. Christine, proponendosi come esempio alle donne degne di fama e valore, rivendica così al genere femminile la capacità e l’autorevolezza della creazione letteraria.

Quella di mercoledì è stata dunque una conferenza molto apprezzata dagli ospiti e dalle socie del Soroptimist Single Club che ringrazia vivamente la dottoressa Fadiga e tutti i partecipanti alla conviviale.