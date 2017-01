San Marino. Nuovo termine per la presentazione delle offerte per la nuova sede polifunzionale dell’Ateneo di San Marino

C’è tempo fino al 9 febbraio; lo spazio dev’essere collocato all’interno o vicino al centro storico del Titano

Il termine per la consegna delle offerte relative al “bando pubblico per la ricerca di un immobile da destinare a nuova sede polifunzionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino”, inizialmente indicato nel 26 gennaio, è stato prorogato alle ore 15 del 9 febbraio 2017.

Con l’iniziativa l’Ateneo sammarinese è intenzionato ad affittare uno spazio della superficie di almeno 900 metri quadrati, collocato nel centro storico del Titano o nella zona limitrofa, da utilizzare per la segreteria studenti, la biblioteca universitaria e non solo.

Le informazioni sulle caratteristiche richieste per l’immobile, i requisiti per la presentazione delle offerte e le modalità di selezione sono contenute nel bando pubblico consultabile sul sito web dell’Università, www.unirsm.sm, nella sezione ‘bandi, concorsi e selezioni’, alla quale si accede dalla voce ‘ateneo’. Oltre al bando integrale è presente la rettifica che stabilisce le novità.

Comunicato stampa

Università di San Marino