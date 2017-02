San Marino. Oggi in Commissione Finanze l’audizione di Grais e Savorelli, poi l’FMI dai Reggenti

Seduta che prevede l’audizione con i vertici di Banca Centrale della Repubblica di San Marino a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale arrivata prima delle festività natalizie. Wafik Grais e Lorenzo Savorelli, rispettivamente presidente e direttore di Banca Centrale, risponderanno alle sollecitazioni dei commissari e riferiranno, tra l’altro, dell’attivazione della Centrale Rischi e dell’andamento dell’Asset quality review in corso negli istituti di credito sammarinesi.

L’audizione avverrà a porte chiuse; in seduta pubblica risulta solo il primo comma, dedicato alle comunicazioni. Sempre oggi, alle ore 18.30, la delegazione del Fondo monetario, da diversi giorni in missione consultiva all’ombra delle Tre Torri, sarà ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi. (…) La Serenissima