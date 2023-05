Un operaio gravemente ferito ad una mano mentre utilizzava una sega circolare. È accaduto questa mattina a Serravalle presso lo stabilimento “Manifatture San Marino” di via III settembre. Immediati i soccorsi del 118. Sul posto anche la sezione antincendio della Polizia civile per effettuare gli accertamenti del caso. Per l’uomo una prognosi iniziale di 25 giorni.