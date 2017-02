San Marino. Ordine Geologi : Conrad Mularoni nominato Presidente dell’Ordine

CONRAD MULARONI NOMINATO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI

Mularoni assume la carica presidenziale in sostituzione di Fabio Pedini

A seguito dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche direttive dell’Ordine dei Geologi della Repubblica di San Marino, conseguenti le dimissioni rassegnate dal Dott. Geol. Fabio Pedini per raggiunta età pensionabile, si comunica che il Consiglio Direttivo neo eletto, nella seduta del 9 Febbraio 2017, dopo aver verificato l’accettazione delle cariche, ha provveduto alle seguenti nomine, effettive dal 10 Febbraio u.s.: Dott. Geol. Conrad Mularoni Presidente; Dott. Geol. Marco Genghini Segretario; Dott. Geol. Guerra Cristiano Tesoriere. Sono stati, inoltre, eletti alla carica di Sindaci Revisori dei conti la Dott.ssa Geol. Sofia Tonelli e il Dott. Geol. Marino Mularoni.

Conrad Mularoni ha ricordato quanto fatto dall’Ordine durante la presidenza di Fabio Pedini, in particolare la ratifica dell’ “Accordo di Convenzione e Cooperazione” tra Consiglio Nazionale dei Geologi italiano e l’Ordine dei Geologi sammarinese per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale Continuo per geologi. Tale Accordo fu, infatti, siglato a San Marino dal Presidente del C.N.G. Gian Vito Graziano e dal Presidente dell’O.G.S. Fabio Pedini, il giorno 28 maggio 2015, alla presenza dell’allora Segretario per il Territorio Antonella Mularoni, del Direttore della Protezione Civile Fabio Berardi (anch’egli geologo e attuale Capitano Reggente n.d.r.), del Consiglio Direttivo del C.N.G. e del Consiglio Direttivo dell’O.G.S. Una prima evidenza del suddetto accordo fu l’organizzazione lo scorso anno, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di un Seminario interdisciplinare sul tema de “Le fondazioni miste”. Detto seminario, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria, dall’Ordine dei Geologi e dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti fu accreditato per l’A.P.C. (Aggiornamento Professionale Continuo) sia per i geologi, che per gli ingegneri riscuotendo numerose iscrizioni non solo da professionisti sammarinesi ma, soprattutto, dagli iscritti agli Ordini professionali delle vicine Regioni Emilia – Romagna e Marche.

Nel corso dell’Assemblea dei geologi del 9 febbraio u.s. è stata fatta la proposta di istituire, da parte dell’O.G.S., un premio per neo laureati in Scienze Geologiche con una Tesi di Laurea su argomento geologico, inerente al territorio sammarinese. E’ stata anche proposta e auspicata la risoluzione affinchè l’O.G.S. assuma iniziative di carattere divulgativo, rivolte e in collaborazione con le scuole sammarinesi, su argomenti attinenti alle scienze della terra, con particolare attenzione ai rischi geologici, al dissesto idrogeologico, ai rischi sismici e alla loro prevenzione.

Il Direttivo