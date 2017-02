San Marino. Pa: Corsi per prove idoneità personale 2a fascia

Il 18 febbraio prossimo inizieranno i corsi di formazione a partecipazione facoltativa rivolti al personale precario in II Fascia, interno ed esterno, ai fini della verifica di idoneità professionale stabilita dall’ “Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato” del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 con delibera n.20.

Il personale, ai fini dell’individuazione delle diverse materie oggetto della verifica, è stato suddiviso in Gruppi in base ai diversi profili di ruolo (POR) cui risultano collegate le rispettive qualifiche.

Gli elenchi del personale interessato, così come la composizione dei Gruppi, sono pubblicati in www.interni.segreteria/Amministrazione Trasparente e sul portale intranet della Pubblica Amministrazione/In Evidenza.

Le verifiche consistono in un colloquio orale avanti a Commissioni nominate dal Congresso di Stato e la valutazione avverrà sulla base di criteri che terranno conto del diverso grado e livello di PDR/qualifica ricompreso nei gruppi, così come previsto dall’Accordo sottoscritto tra la DGFP e le OOSS in data 2 febbraio 2017.

Le materie oggetto della verifica e trattate nei corsi di formazione sono:

A) GRUPPO 1:

– diritti, doveri ed incompatibilità dei dipendenti – codice di condotta per gli agenti pubblici (Legge 5 settembre 2014 n.141) –

– norme di disciplina

B) GRUPPO 2:

– materie previste per il GRUPPO 1 + – norme sulla documentazione amministrativa (Legge n.159/2011)

C) GRUPPO 3:

– materie previste per il GRUPPO 2 + – norme sul procedimento amministrativo (Legge n.160/2011); – norme sulla trasparenza (Regolamento n.16 /2015); – norme relative alla struttura dell’Amministrazione (Legge 5 dicembre 2011 n.188)

E) GRUPPO 4:

– materie previste per il GRUPPO 1 + – legislazione scolastica; – stato giuridico del personale della scuola

F) GRUPPO 5: materie previste per il GRUPPO 1 + – organizzazione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS); – strumenti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria; – norme in materia di accreditamento istituzionale.

I corsi relativi alle materie previste per i Gruppi 1, 2 e 3, si terranno nelle seguenti giornate:

18 febbraio 2017, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (materie Gruppo 1) – Sala Polivalente,

P.zza G. Bertoldi, Serravalle;

25 febbraio 2017, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (materie Gruppo 2) e dalle ore 11:00 alle ore

13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 (materie Gruppo 3) – sede da definire.

Verrà fornito ai partecipanti ai corsi materiale didattico che sarà comunque pubblicato nei siti web menzionati.

Per i Gruppi 1, 2 e 3 la verifica si terrà indicativamente, a partire dalla seconda decade del mese di marzo 2017.

Le giornate formative per i Gruppi 4 e 5, verranno attivate nel mese di marzo 2017 e la verifica si terrà, indicativamente, entro la prima decade del mese successivo. La comunicazione relativa alle date, orari e sedi delle lezioni verrà fatta dal Dipartimento Istruzione, per il Gruppo 4, e dalla Direzione Generale ISS, per il Gruppo 5.

Le adesioni ai corsi devono pervenire alla DGFP, per il tramite della direzione dell’ufficio di riferimento, entro mercoledì 15 febbraio p.v.