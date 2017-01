San Marino. Pallavolo Serie C: La Titan Services ospita il fanalino di coda Budrio. Banca di San Marino a Ravenna con l’Olimpia

Serie C femminile. La BANCA DI SAN MARINO ha chiuso il girone d’andata con nove vittorie consecutive e un bel terzo posto in classifica a soli tre punti dalla vetta. Un momento positivo che le titane vorrebbero continuare con la trasferta di sabato prossimo a Ravenna contro l’Olimpia. “E’ un momento straordinario e le ragazze sono cariche. – gioisce Luca Nanni – E’ vero che sabato scorso col Bellaria non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto e questo ci dà fiducia. A Ravenna sarà difficilissima. In casa loro hanno vinto sempre tranne che col Riccione ma mancava Giulia Biondi, la loro schiacciatrice principale. E’ una squadra esperta che gioca insieme da una vita. Chiaro che se vogliamo andare ai play-off, dobbiamo fare bene”.

CLASSIFICA: Cervia Volley 32, Fatro Ozzano 31, BANCA DI SAN MARINO 29, Rubicone In Volley Savignano 28, Flamigni Sammartinese 24, Olimpia Ravenna 22, Riccione 21, Fenix Faenza 15, Montevecchi Imola 15, Teodora Ravenna 14, Cattolica Volley 14, Pgs Bellaria Bologna 14, Gut Chemical Bellaria 7, Progresso Bologna 7.

PROSSIMO TURNO: (14^ giornata). Sabato 28 gennaio: Olimpia Ravenna – BANCA DI SAN MARINO (Ravenna, ore 18).

Serie C maschile. Inizio del girone di ritorno apparentemente “soft” per la TITAN SERVICES che sabato prossimo al Pala Casadei affronterà il Budrio, fanalino di coda che pure all’andata strappò un set ai capoclassifica. “Hanno vinto l’ultima partita. – dice Stefano Mascetti, coach della TITAN SERVICES – Vuol dire che non hanno mollato e dunque dovremo fare attenzione. Probabilmente si allenano con serenità e contro di noi giocheranno liberi e tranquilli. Cosa che noi non possiamo permetterci perché siamo obbligati a vincere. Poggiano il loro gioco sull’opposto e hanno tanta esperienza nelle bande. Se li metteremo in difficoltà in ricezione, porteremo il match dalla nostra parte”.

L’infermeria della squadra non è più piena ma il palleggiatore Crociani è ancora fuori per problemi alla schiena mentre Francesco Tabarini non si sta allenando per via dell’influenza.

CLASSIFICA: TITAN SERVICES 27, Romagnabanca Bellaria 25, Zinella Bologna 22, Spem Faenza 20, Rubicone San Mauro Pascoli 18, Forlì 16, Falco Marignano 16, Riviera Volley Rimini 9, Casalecchio 7, Burger King Bologna 3, Budrio 2.

PROSSIMO TURNO: (12^ giornata). Sabato 28 gennaio: TITAN SERVICES – Budrio (Serravalle, ore 18).