San Marino. Paolo Forcellini, Lo Stradone: ”Critiche a Pedini? Alla salute e tanti auguri!”

LO STRADONE 23 GIUGNO-

Non avendo forse nuovi argomenti per attaccare la nuova mini-maggioranza, qualcuno della minoranza ha preso di mira il Segretario al Turismo Pedini a suo dire per lo scarso impegno sulla situazione turistica in cui versa San Marino e il suo Centro Storico e la mancanza di eventi. Strano perché guarda un po’, Pedini è uno fra i segretari di Stato che si trova fra le prime posizioni di quelli che hanno il maggior consenso fra i cittadini che gli riconoscono i successi ottenuti in fatto presenze con gli eventi organizzati. Ci sta. L’opposizione è normale e comprensibile che si opponga a tutto e a tutti gli avversari. A proposito c’è chi ieri avrebbe detto che la nuova maggioranza non ha i numeri per governare. Per farlo i numeri contano ma contano più pa…le che spesso non tutti sempre hanno! Rete commentando l’uscita dal governo ha detto che ha fatto saltare il tappo! Alla salute e tanti auguri!

Paolo Forcellini

.