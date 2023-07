San Marino. PARTONO I SALDI A SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE: DOMANI SHOPPING FINO ALLE 21.00

Repubblica di San Marino, 30 giugno 2023 – Ancora un sabato sera all’insegna dello shopping, a San Marino Outlet Experience. Dopo i festeggiamenti per il 2° compleanno, che sabato scorso hanno attirato tantissimi ospiti, domani, in occasione dell’avvio dei saldi, l’outlet prolungherà l’orario d’apertura sino alle 21:00, proponendo una serata di shopping al ritmo di musica.

Dalle 17:00 infatti, l’Event Plaza si animerà con il dj-set funky di Martin Minotti, mentre nella Garden Plaza ci sarà la musica deep house di Motoo + Maxim.

A partire da domani, sino a sabato 9 settembre, San Marino Outlet Experience sarà aperto tutti i giorni, Ferragosto compreso, con orario 10:00 -21:00.

FOCUS ON SAN MARINO OUTLET EXPERIENCE

San Marino Outlet Experience è un outlet di 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti.

La struttura, che ha sede nella Repubblica di San Marino, in Strada degli Angariari, 41 a Falciano, lungo l’asse stradale che collega Rimini a San Marino è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti, con accesso diretto all’Outlet e di un’area riservata ai veicoli elettrici con 38 colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’Info Point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, wi-fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata, gratuita, per le famiglie con bambini e 400mq di lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole.

San Marino Outlet Experience è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00. I negozi presenti sono disponibili online: www.sanmarinooutlet.com