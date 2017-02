San Marino. Passepartout vince la III edizione dell’Italian Channel Awards

Passepartout spa, software house specializzata in ERP per imprese e professionisti, è stata premiata dal voto degli operatori di canale quale “Miglior Vendor per le soluzioni Gestionali ERP per le PMI”.

Si è svolta martedì 31 gennaio a Milano la cerimonia di premiazione della terza edizione dell’Italian Channel Awards l’iniziativa che permette agli operatori del canale ICT di votare i migliori Produttori, Distributori, System Integrator e Manager italiani dell’Information Technology. I numeri relativi alla “terza edizione” evidenziano, ancora una volta, il forte interesse da parte degli Operatori del mercato professionale dell’ICT per l’evento, unico nel suo genere nel settore. La fase relativa alle “nomination” (che ha successivamente determinato il vincitore di ciascuna categoria) ha registrato oltre 15mila votanti, in rappresentanza delle varie categorie del mercato professionale dell’ICT (Reseller, System Integrator, Distributori, Vendor) che, con il loro prezioso contributo, hanno, ancora una volta, dato lustro all’iniziativa di ChannelCity.

Nel corso della serata di gala, che ha visto la partecipazione di oltre 250 professionisti del settore ICT in rappresentanza delle diverse categorie del mercato, sono state premiate le eccellenze italiane appartenenti alle categorie selezionate, con riferimento al target aziendale delle Pmi e del mercato Enterprise.

Passepartout, tra i i vincitori degli “Oscar” del Canale ICT, è stata riconosciuta quale “Miglior Vendor per le soluzioni Gestionali ERP per le PMI”. A ritirare il premio Barbara Reffi, Amministratore Delegato, accompagnata da una rappresentanza tutta al femminile dei collaboratori Passepartout.

Un sentito ringraziamento a tutti i Partner Passepartout per averci votato!