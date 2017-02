San Marino. Pdcs: 200 posti di lavoro recuperati. Il lavoro della scorsa legislatura sta dando i frutti sperati

In questi ultimi giorni ci sono state due uscite giornalistiche del Governo, che valutava il lavoro positivo dell’Ufficio Brevetti nel 2016, e che tesseva lodi sperticate per l’architetto di fama internazionale, Stefano Boeri, al quale era stato commissionato lo studio del nuovo PRG nella scorsa legislatura.

Insieme a ciò, è di ieri l’ultimo bollettino statistica che conferma ancora il calo della disoccupazione, mostrando come – in un anno – siano stati recuperati oltre 200 posti di lavoro.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese non si aspetta, certamente, alcun ringraziamento da parte di questo Governo.

Tuttavia, non può non evidenziare come il lavoro fatto nella scorsa legislatura per la cittadinanza e per il Paese, assieme ai responsabili e a tutti gli operatori degli uffici preposti, stia dando i frutti positivi che si speravano.

Un lavoro che il PDCS continuerà a portare avanti anche dall’opposizione, nell’auspicio che il nuovo Governo, nell’impostare la propria azione, sappia tenerne conto, nell’interesse del Paese e dei risultati raggiunti.

Comunicato stampa

L’Ufficio Stampa del PDCS