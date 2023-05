San Marino. Persoglia in finale per l’oro. Bene tennistavolo, nuoto e tiro a volo nella mattinata

MALTA, 30 giugno 2023. JUDO– Dal judo le prime buone notizie. Al National Sports School di Pembroke parte bene il giovane Filippo D’Angelo. Nella categoria -81kg, D’Angelo ha vinto per ippon contro il lussemburghese Joffrey Brisoux. Nel secondo incontro niente da fare per il judoka sammarinese, sconfitto per ippon dal cipriota Odysseas Georgakis. Nei ripescaggi per il bronzo, sconfitta contro il rappresentante di Monaco Benjamin Scariot. Prova di forza di Paolo Persoglia, categoria -90kg. Andato in svantaggio contro l’islandese Arni Lund, è riuscito a rimontare e vincere per ippon. Medaglia certa con la finalissima nel pomeriggio per l’oro. Sconfitta per Jessica Zannoni, sorteggiata nella categoria -70kg contro la monegasca numero 152 del ranking mondiale Florine Soula. Il torneo non finisce qua, perché nel pomeriggio si giocherà la finale per il bronzo. NUOTO – Dalla National Swimming Pool buone notizie dalle batterie dei 100m stile e 200m misti: Ilaria Ceccaroni si qualifica alla finale con il settimo tempo (59’’66), segnando anche il suo personal best; per Giacomo Casadei nei 200m misti accesso alla finale con il tempo di 2’14’’33. Sempre nel pomeriggio le finali per le medaglie e che vedranno impegnati anche Alessandro Rebosio (200m farfalla), Arianna Valloni e Loris Bianchi (800m stile). TENNISTAVOLO – Vittoria da speranze quella dei pongisti sammarinesi nella prima partita del girone contro Monaco. Dopo la sconfitta di Ragni contro Gemignani, ecco la vittoria di Mongiusti nel singolo contro Tiso, seguito dalle vittorie nel doppio e nel singolo contro Tiso di Ragni per 3-0. TENNIS – Sconfitte nel singoli. Talita Giardi perde contro Ioannou per 2-0 (6/4, 6/4); Chapman viene sconfitto da Chrysochos 6-0 6-1. Marco De Rossi vince il primo set contro Asciak per 2-6 e viene poi rimontato 6-4, 6-1. TIRO A VOLO – Questa mattina anche le prima serie di piattelli per il tiro a volo. Alessandra Perilli, chiude la prima sessione di qualifiche con 73 piattelli su 75 (25-23-25), come Gian Marco Berti (23-25-25) per il primo posto al momento, e Alfio Tomassoni con 70 (24-22-24) al quinto posto. La giovane Martina Tonini ha chiuso a 56 (19-17-20).