San Marino. Piccolo Teatro Arnaldo Martelli: prevendite biglietti da venerdì 02 febbraio 2024 presso il Bar Torretta

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli comunica che le prevendite dei biglietti per le rappresentazioni teatrali della commedia dialettale “Quand e dievle us vistesc ad rosa” per la serata di Sant’Agata (lunedì 05 febbraio 2024, alle ore 21:00 presso il Teatro Titano) e per la prima replica (martedì 06 febbraio 2024, alle ore 21:00 presso il Teatro Titano) inizieranno a partire da venerdì 02 febbraio 2024 presso il Bar Torretta (Piazzale Lo Stradone – Città di San Marino) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

I biglietti potranno essere altresì acquistati presso il botteghino del Teatro Titano nella serata della rappresentazione dalle ore 20:00.