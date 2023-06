San Marino. Politica infuocata, lunedì incontro con la Reggenza-minoranza prima del Congresso di Stato e conferenza stampa del Congresso di Stato

I partiti di minoranza RF, Libera e il Gruppo Misto di Opposizione hanno ottenuto un incontro con la Reggenza, che si terrà lunedì mattina prima del Congresso di Stato. Sorgono preoccupazioni riguardo alla legge elettorale modificata dopo il referendum del 2019, che potrebbe ostacolare la continuazione della legislatura per la maggioranza residua, diversa da quella originale. La coalizione tra Domani Motus Liberi e Rete alle elezioni, seguita dallo strappo tra i due, solleva interrogativi che potrebbero avere effetti su Domani Motus Liberi stessa. Nonostante l’assenza di Rete, la maggioranza sembra sicura della prosecuzione della legislatura e organizzerà una conferenza stampa durante il Congresso di Stato lunedì. Secondo voci non ancora confermate, le deleghe dei due segretari di Stato dimissionari di Rete saranno assegnate temporaneamente ai Segretari di Stato Belluzzi e Ugolini. Rimane incerto come avverrà l’assegnazione definitiva delle due deleghe, con implicazioni importanti e senza un accordo attuale. Nel frattempo, Domani Motus Liberi conferma il suo sostegno al governo a condizione che il percorso si svolga in modo equo tra le forze politiche e che si concretizzino i progetti bloccati da oltre un anno e mezzo, considerati di grande importanza per il paese.