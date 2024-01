San Marino. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MARINO BORBICONI E IL MONTENEGRO”. Giovedì 25 gennaio, alle ore 17,30, atrio di Palazzo Begni

E’ prevista per il prossimo giovedì 25 gennaio, alle ore 17,30 presso l’atrio di Palazzo Begni, la presentazione del libro “Marino Borbiconi e il Montenegro”.

La pubblicazione racconta la storia di Marino Borbiconi, una fra le personalità sammarinesi più stimate della prima metà del ventesimo secolo; professore, politico e intellettuale di spicco, più volte Capo di Stato, è stato un forte sostenitore dell’indipendenza del Montenegro tra le due guerre mondiali, nonché promotore del Comitato pro-Montenegro di San Marino.

L’evento culturale è organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dall’Ambasciata del Montenegro a San Marino, e dall’Ambasciatore di San Marino in Montenegro, Chiara Cardogna. In tale occasione presenzierà anche l’Ambasciatore del Montenegro a San Marino, Milena Sofranac Ljubojevi?.

Interverranno, con un indirizzo di saluto, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi e il Direttore Generale per la Diplomazia economica e culturale del Ministero per gli Affari Esteri del Montenegro, Dejan Vukovi?.

Per il valore che l’iniziativa assume la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

Al termine della presentazione, l’autore, Nenad Stevovi?, omaggerà i presenti di una copia del libro.

San Marino 23 gennaio 2024/1723 d.f.R.