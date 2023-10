San Marino. Prossimo governo già fatto… grazie ad AR!… di Tancredi Falconeri

Il Psd ha lanciato la lenza e Ar la ha raccolta immediatamente.

Hai voglia a dire che l’esperienza in politica non conta! Come ho già scritto da Ar già da un po’ hanno cominciato ad abbandonare la nave. Soprattutto quelli che di politica ne capiscono e che agivano dietro le quinte.

Andato via il suggeritore, ecco che è cominciata la confusione. Non è più un segreto ormai che la Dc voleva l’unione di Psd e Ar per andare alla conta a provare a lasciare fuori Libera.

Una situazione però che soprattutto al Psd è sempre piaciuta poco. Spiegarne i motivi sembra superfluo: mancanza completa di stima e fiducia verso i componenti di Ar. Ma siccome deludere i democristiani è sempre pericoloso, ecco che dal Psd hanno tessuto una trama molto fitta.

Il risultato alla fine è che ha fatto tutto Ar: si è chiamata di fatto da sola fuori dalla maggioranza presente e futura. Il Dc a questo punto è con le spalle al muro, costretta a tirare su Psd e Libera, che presto concretizzeranno questa comunione di intenti. Poco male visto che in questo modo i numeri per governare ci sono.

Inoltre i due partiti vanno d’amore e d’accordo, cosa che non sarebbe accaduta con Ar. Impensabile fare una futura maggioranza con due partiti litigiosi pronti a scannarsi al primo momento utile.

E se la futura maggioranza sembra ormai fatta con Dc-Psd-Libera e Motus, che cosa accadrà nei prossimi giorni e settimane? Questa è la vera domanda.

Proseguire così o sostituire immediatamente Ar con Libera e gettare così le basi della campagna elettorale e del prossimo governo? Questa qui sembrerebbe essere una possibilità reale per arrivare alla fine naturale della legislatura e lavorare sui temi più urgenti fra cui spicca il caro bollette, carburanti, mutui, carrello della spesa.

Il Psd vorrebbe subito dentro Libera, ovviamente ci sono prima chiarire tutti gli aspetti tecnici della questione, legati alla legge elettorale. Ma una cosa è certa e la possiamo già dire: Ar ha aiutato rendere semplice una situazione che né la Dc, né il Psd sapevano come aggiustare senza venire meno ai patti.

Patti che Ar ha gettato nel bidone inspiegabilmente. Non resta davvero che fare i complimenti al Psd. Se qualcuno pensava che i grandi manovratori stessero in via delle Scalette dovrà ricredersi. I socialisti sono tornati!

Tancredi Falconeri