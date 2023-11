San Marino. Rassegna Musicale d’Autunno. “Percussioni ed altri rumori”, Domenica 5 novembre 2023

UNA DOSE ABBONDANTE DI VITAMINA “M” (MUSICA)

PER IL PROSSIMO CONCERTO DELLA RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO

ROSSI E NMPENSEMBLE PER UN CONCERTO DA SENTIRE E VEDERE

San Marino, 2 novembre 2023

Ancora un Concerto straordinario quello che si svolgerà Domenica 5 novembre, alle ore 16:30, al Teatro Titano di San Marino, per la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno. Di scena saranno Rodolfo Rossi (membro del famoso ensemble Ars Ludi, Leone d’Argento alla Carriera alla Biennale di Venezia 2022) e il gruppo di percussionisti NMPEnsemble. Dopo il grande successo di consenso ottenuto nell’estate 2023 alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini, Rossi e l’NMPEnsemble presentano al pubblico sammarinese un programma tutto da godere, sentire e vedere. Il repertorio originale per percussioni è relativamente giovane, con compositori spesso poco noti ai più (Broodman, Reich, Schinstine, Friedman, Samuel, Miki, Trythall), ma proprio per questo aspetto “moderno”, la componente performativa, coreografica, della fluidità dei movimenti insita nel suonare le percussioni, rende un concerto di musica anche uno spettacolo da vedere. “Percussioni e altri rumori”, titolo del concerto, presenta una alternanza di atmosfere e generi ad alto tasso“Energetico”, con una dose abbondante di vitamina “M”(usica). Uno scriteriato manipolo di percussionisti attraverso un piccolo itinerario di geografia musicale tra tamburi, sonagli, xilofoni, mani, piedi e tutto ciò che fa rumore: tutto quello che c’è da vedere e da sentire sul mondo delle percussioni. Nel corso del XX e XXI secolo, le percussioni hanno assunto un ruolo importante nella musica, non solo per la loro componente ritmica ed etnica, ma come strumenti espressivi e descrittivi. Grandi musicisti hanno scritto per questo tipo di ensemble ed alcuni di questi verranno eseguiti in questa occasione, per un concerto energetico e piacevole da vedere ed ascoltare.

Info e comunicazioni:

Associazione Musicale del Titano: e_mail [email protected] ; cell.: 337 1008856

Rodolfo Rossi percussionista, performer.

Accanto ad una intensa collaborazione in ambito lirico sinfonico con orchestre quali l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e le orchestre del Teatro dell’Opera e della RAI di Roma ha direzionato la propria attività artistica sul repertorio solistico e cameristico contemporaneo: come membro dell’ Ensemble Ars Ludi (Leone d’argento 2022 Biennale Musica di Venezia) e del Freon Ensemble ha preso parte a molti festival di prestigio quali Locarno (video-art), Accademia di Francia, Accademia Tedesca, RomaEuropa, Cantiere Internazionale d’Arte, Manca-Nizza, New York Interpretations, Messico Festival Cervantino, Aterforum-Ferrara, Vienna “Land im klang”, Pechino MusicaACOUSTICA, Fylkingen a Stoccolma, Malta Ars Festival etc… Ha inciso inoltre per la Virgin, la RCA, la Multirifrazione Record, la Beat Record, la Brilliant, la Edipan, la BMG, la Stradivarius.

NMPEnsemble

Il complesso Strumentale e vocale New Music Project Ensemble nasce nel contesto dei San Marino International Music Summer Courses – New Music Project, quale strumento composto da docenti e studenti per affrontare le pagine più rappresentative del repertorio del XX e XXI secolo. Fra i grandi Maestri che hanno preso parte a questo Ensemble, citiamo Rohan De Saram, John Kenny, Roberto Fabbriciani, Rodolfo Rossi, Magnus Anderson. L’Ensemble ha collaborato con importanti realtà musicali quali la Sagra Musicale Malatestiana, Borgo Sonoro, Sagge sono le Muse, Alba sul Monte in Concerto,..

Nell’ottobre 2020, nel contesto di “Arte Non Stop Festival” di Buenos Aires (Argentina), insieme ad altri protagonisti è stato premiato per la “Best Documentary Film Music” per l’opera “Rivale” di Lucia Ronchetti e la direzione di Augusto Ciavatta.