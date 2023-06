San Marino. Ricerca UNIRSM alla kermesse scientifica internazionale Transcom 2023

L’Università di San Marino in Repubblica Ceca con un sistema all’avanguardia dedicato a chi si occupa di manutenzione stradale

Alla kermesse scientifica internazionale Transcom uno studio del corso di laurea in Ingegneria Civile

Un sistema pensato per chi opera nell’ambito della manutenzione stradale, soprattutto nelle amministrazioni locali, che permette di raccogliere, gestire ed elaborare dati utilizzando piattaforme digitali georeferenziate, lavorando attraverso app disponibili sugli smartphone e con la possibilità di prevedere dove e come intervenire per risparmiare tempo e ottimizzare le spese, nonché utilizzare tecnologie ecosostenibili.

Questo il progetto presentato da Alex Balzi, ricercatore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, alla conferenza scientifica internazionale Transcom 2023, andata in scena a Mikulov, in Repubblica Ceca, dal 29 al 31 maggio.

Il progetto, che consolida le attività svolte nel settore dal corso di laurea in Ingegneria Civile attraverso collaborazioni che di recente hanno coinvolto le amministrazioni locali di realtà come Ravenna, Fano, Riccione e Reggio Emilia, prevede inoltre la condivisione di dati fra enti pubblici favorendo il coordinamento tra chi si occupa, per esempio, dei servizi legati ad acqua, gas e luce, che possono così svolgere le proprie operazioni sulle strade in maniera armonica e senza reciproci disagi grazie a una puntuale organizzazione.

Di fronte a una platea di circa 150 figure fra dottorandi e ricercatori da tutto il mondo, Balzi ha illustrato le caratteristiche dello studio, dal titolo “Pavement management system: implementing project evaluation for local road administrations”, e confermato così la collocazione dell’Università di San Marino nel settore dopo il premio “Best impact research” ricevuto nel 2019 dalla Società Italiana Infrastrutture Viarie.