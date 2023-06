San Marino. Riconoscimenti per la FSGC all’Isola del Giglio

Due importanti riconoscimenti alla FSGC all’evento “Isola del Giglio, l’isola dello sport” tenutosi lo scorso 10 giugno nella nota località turistica toscana. Durante la serata, organizzata dalla Consulting Service Sport Italia di Rossano Dolfi, sono stati premiati il Presidente FSGC Marco Tura e il Coordinatore Amministrativo nonché Responsabile dell’Area Marketing Andrea Nardoni.

Tema centrale dell’evento è stata la vittoria del Mondiale 2006 dell’Italia e alla serata erano presenti anche diversi protagonisti dello storico successo come l’allora responsabile organizzativo Giancarlo Abete, il medico della squadra prof. Enrico Castellacci, il prefetto Francesco Tagliente (all’epoca responsabile della sicurezza) ed il vice allenatore Narciso Pezzotti che hanno raccontato aneddoti e ricordi di un evento indimenticabile per il calcio italiano. Collegato da remoto anche l’allora commissario tecnico Marcello Lippi.

Il Presidente Tura e Nardoni – seppur non presenti all’evento per impegni concomitanti – hanno voluto ringraziare tramite un video-messaggio proiettato durante la serata condotta dalla giornalista RAI Simona Rolandi. “È un onore vedere riconosciuto l’impegno nello sport in contesti importanti come l’evento all’Isola del Giglio – racconta il Presidente Tura – e voglio condividere questo premio con tutta la famiglia del calcio sammarinese”.

FSGC | Ufficio Stampa