San Marino. Rinnovata la Convenzione tra Segreteria di Stato per la Cultura, Istituti Culturali e “Piccolo Teatro Arnaldo Martelli”

Nel pomeriggio di oggi presso la sede della Segreteria di Stato per la Cultura è stato sottoscritto il rinnovo della Convenzione tra la Segreteria di Stato per la Cultura, gli Istituti Culturali e il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli compie quest’anno sessant’anni e, considerato il rilievo storico, sociale e di promozione culturale della compagnia la Segreteria di Stato con delega alla cultura e gli Istituti Culturali hanno deciso di continuare il rapporto di collaborazione in particolare per la tradizionale commedia di Sant’Agata (che si svolge da 51 anni il 5 febbraio) ma anche per altre iniziative teatrali e di divulgazione del dialetto.

Gli Istituti culturali metteranno a disposizione i locali per le prove della compagnia e i Teatri per lo svolgimento delle rappresentazioni oltre ad esonerare il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli da alcuni costi.

Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli si impegna ad organizzare iniziative nelle scuole per la diffusione tra le giovani generazioni del dialetto.

San Marino, 12 giugno 2023/1722 d.f.R.