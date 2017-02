San Marino. Rinuncia mondiale motocross: l’ex SdS Teodoro Lonfernini replica al Governo

“Mai sentito tante inesattezze. Il livore politico per l’avversario e gli interessi di parte e personali hanno prevalso sugli interessi del paese”

Dopo la rinuncia del Governo al mondiale di motocross 2018 l’ex Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, che aveva firmato il contratto con la società “Youthstream” per la prova alla “Baldasserona”, dichiara che non ha mai sentito tante inesattezze nel giustificare una scelta poco ponderata e sommaria. “Ha tutto il sapore del livore – commenta Lonfernini – nei confronti dell’avversario politico. E’ stato sottovalutato un evento – prosegue – che avrebbe portato benefici per i prossimi cinque anni. E’ il segno che il paese è governato ancora col freno a mano, perchè lavorare ai grandi progetti comporta fatica e impegno che, molte volte, non vedo all’interno del nostro paese”. Per Lonfernini la scelta di rinunciare al mondiale di motocross è stata dettata piu’ da interessi di parte e personali che dall’interesse per il paese. L’ex Segretario di Stato ha preannunciato una conferenza stampa per domani nella quale risponderà punto per punto ai Segretari di Stato Podeschi e Michelotti che oggi hanno ufficializzato la rinuncia all’evento. San Marino Rtv