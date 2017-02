San Marino. Rissa davanti all’Azzurro. 4/5 persone picchiano un cinquantenne forse per questioni economiche.

Forse un regolamento di conti dovuto a questioni economiche quello che è successo questa mattina davanti al Centro Commerciale Azzurro di Dogana nella strada antistante il complesso immobiliare.

”Mi sono trovato in mezzo ad una rissa, la strada era bloccata nei due sensi da un Ducato che era in mezzo alla via e quattro o cinque uomini che colpivano un uomo brizzolato sulla cinquantina. Davano spinte e botte al malcapitato e lo avevano gettato a terra.”

E’ quello che un nostro lettore, testimone oculare, ci ha descritto. Chiederemo un commento e/o un’informativa alle forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti…

