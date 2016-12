San Marino. RTV. Lampedusa porta d’Europa

Storie di persone e di solidarietà sulla rotta dei migranti del Mediterraneo. —

“Lampedusa Porta d’Europa”; con questo titolo la San Marino RTV racconterà, domani sera alle 20.15, le storie delle persone che abitano la minuscola isola del mediterraneo, e in particolare quella di Pietro Bartolo, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, da 25 anni impegnato a fronteggiare gli aspetti sanitari legati al fenomeno dell’immigrazione.

Dalla giovane Kebrat, data per morta ma salvata dal dottor Bartolo che aveva colto un lieve battito del suo cuore, alla piccola Favour, la bimba di pochi mesi accompagnata sulla sponda di Lampedusa dalla donna a cui la madre morente l’aveva affidata sul gommone della speranza.

“Questa isola – ha dichiarato Pietro Bartolo nella toccante intervista rilasciata a Sergio Barducci – è stata messa da Dio in mezzo al Mediterraneo, anche se la responsabilità di questo tragico fenomeno è solo degli uomini. Per fortuna – ha aggiunto – l’Italia è un Paese meraviglioso e non gli facciamo trovare muri né fili spinati”.

