San Marino. Scrive il Dr. Giuseppe Menna dopo l’assoluzione in appello

Finalmente dopo quattro anni di silenzi rispettosi ed analisi razionale delle verità giudiziali, grazie alla corretta applicazione delle norme da parte del Giudice e grazie alla abnegazione degli Avvocati Pari e Filippi, si è giunti al positivo epilogo della vicenda che mi ha travolto.

Come Pediatra sono stato costretto ad interrompere la mia attività presso l’I.S.S.: senza alcun rispetto del percorso fino a quel momento seguito e del forte attaccamento al lavoro dimostrato.

Ebbene il Giudice in via definitiva ha stabilito in maniera ineluttabile la irrilevanza penale del fatto a me contestato.

Ebbene ho ottenuto giustizia, ma un grosso e profondo dolore persiste nel cuore di un Pediatra che ha lavorato per anni a San Marino senza pretendere nulla di più del proprio stipendio: è il dolore per essere stato costretto ad interrompere il ruolo professionale ed anche umano nei confronti delle oltre mille famiglie, che già quattro anni fa con lungimiranza e oltre le istituzioni avevano confermato con ardire e coraggio la fiducia al Loro Pediatra.

Ebbene a loro il Dott. Menna, che oggi si è costruito un nuovo percorso formativo con soddisfazioni personali presso strutture di livello italiane, rivolge un grosso e sincero ringraziamento per la fiducia costantemente mostrata nella comprensione del difficile momento trascorso.

La disponibilità al confronto per i miei bambini, ormai adolescenti in parte, non mancherà mai.

Giuseppe Menna