San Marino. Scuola media: limitazioni alla circolazione per venerdì 16 giugno

Gentili famiglie,

nella giornata di domani verranno comunicate le ammissioni all’esame e il calendario delle

prove orali.

Purtroppo gli alunni impegnati a Fonte dell’Ovo nella giornata di venerdì 16 giugno, nonché le

loro famiglie e la scuola in generale, dovranno affrontare un forte disagio nel raggiungere la

sede scolastica e nello svolgere la loro prova orale degli esami orali di scuola media.

Infatti, la scuola è stata informata che gran parte degli spazi adiacenti la sede di Fonte

dell’Ovo, sono stati concessi all’organizzazione del 51° San Marino Rally CdZ e l’8° HISTORIC

San Marino Rally. Questi due eventi sportivi occuperanno tutto il piazzale dei bus, gran parte di

viale Campo dei Giudei e comporteranno forti limitazioni nella circolazione stradale.

Venerdì 16 giugno, l’accesso alla sede di Fonte dell’Ovo è garantito solo dal lato

Montalbo (viale Campo dei Giudei è chiusa al traffico fino a Murata) e, visto il limitatissimo

numero di posti auto a disposizione, i genitori probabilmente non troveranno un parcheggio in

prossimità dell’edificio scolastico.

La scuola ha già segnalato alle competenti autorità il suo disaccordo per questa scelta, presa

senza un preventivo consulto. Comunque, non potendo rimandare completamente la sessione

d’esame, si cercherà di garantirne lo svolgimento nel modo più regolare possibile: la sessione

di venerdì 16 si concluderà in anticipo rispetto al programma e verranno utilizzati gli spazi dove

ci sarà meno rumore.

Si ritiene comunque doveroso segnalare che, nonostante questi accorgimenti, il probabile

grande afflusso di persone (piloti, meccanici e visitatori), nelle immediate vicinanze dell’istituto

e il rumore di sottofondo, potrebbero determinare condizioni non proprio ottimali per lo

svolgimento della prova.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Remo Massari