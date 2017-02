San Marino. Segretario Michelotti: ”faremo una monorotaia che si collegherà al Trc costiero”

Il prossimo Piano regolatore della Repubblica di SanMarino punterà su verde, viabilità sicura dentro i confini, ma anche a collegamenti più rapidi con Rimini. Augusto Michelotti, segretario di Stato al Territorio, al termine dei lavori settimanali del congresso di Stato, incontra la stampa per riferire l’esito dell’incontro, avuto nei giorni scorsi, con l’architetto Stefano Boeri e il suo staff, incaricati di redigere il nuovo Prg del Titano, atteso entro l’anno. Il Prg, spiega il segretario di Stato, includerà una pianificazione del verde e dei parchi, così come un piano su viabilità, sicurezza stradale e infrastrutture ad esse collegate, “sia rispetto ai collegamenti interni, così come a infrastrutture e servizi di mobilita’ esterna”.

A riguardo, intenzione del segretario di Stato e’ quella di “favorire la nascita di un nuovo progetto- spiega- il collegamento rapido Rimini-San Marino su monorotaia, una sorta di treno-metropolitana, silenzioso e rapido”.

Non si tratta di “un’idea peregrina- sottolinea- contiamo di poterla mettere in piedi”. In definitiva, la monorotaia del Titano risulterebbe un’appendice del Trc. “Ci vorremmo agganciare alla linea metropolitana costiera di Rimini- prosegue infatti Michelotti- e, sempre che il Comune sia d’accordo, rendere possibile l’arrivo di questa monorotaia alla stazione centrale, per poter mettere in piedi un turismo con mezzi alternativi alle automobili private”.

Rispetto alla viabilità interna inoltre, la monorotaia dovrebbe collegare il centro storico di Citta’, quindi la parte alta e più turistica del Paese, a Rovereta, zona vicina al confine, dove poter creare comodi parcheggi, e in modo da decongestionare il traffico sulla superstrada.