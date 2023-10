San Marino. Sentenza di terzo grado del Mazzini. Parla il prof. Giuseppe Roberti

Riceviamo e pubblichiamo

Caro direttore, come saprà mi sono stati restituiti tutti i miei beni immobili, mentre mi è stata confiscata parte della mia liquidità.

Non ritengo proprio corretto anche il sequestro di denaro proveniente dalla vendita di in bene da me acquistato nel 1997, ma va bene così.

Come dissi al dott.Caprioli ”sono sotto tortura e pertanto finisca come finisca purché finisca”.

Oggi a partita, per me, chiusa aggiungo che la confisca di denaro faccio finta che sia il prezzo da pagare per riavere la mia libertà, perché io per più di 10 anni sono stato di fatto sequestrato, limitato nella mia libertà.

La storia recente e ancor più quella ancora da scrivere, dimostra e dimostrerà la verità, quella verità da me testimoniata fin dall’inizio del processo.

Mi consenta di chiudere ripetendo ”se un solo cittadino può dimostrare di aver perso un euro per colpa mia sono pronto a pagare. “

Non so quanti oggi indagati, ed anche altri, …possano dire la stessa cosa.

Cordialità

Giuseppe Roberti

.