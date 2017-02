San Marino. Serate al Castello. Formazione e informazione per relazioni libere dalla violenza.

L’Ordine degli Psicologi di San Marino, l’Authority Pari Opportunità, l’Università della Repubblica di San Marino, la Commissione per le Pari Opportunità sono lieti di invitare la popolazione tutta al secondo incontro del ciclo:

Serate al Castello. Formazione e informazione per relazioni libere dalla violenza.

La violenza contro le donne e di genere è una delle manifestazioni più estreme della diseguaglianza. La complessità del fenomeno ci mette davanti all’urgenza di interrogarci sulle ragioni, di comprenderne i presupposti culturali e di progettare e realizzare politiche e interventi educativi per un cambiamento nelle relazioni e nelle comunità. L’obiettivo di questo ciclo di incontri è proprio quello di costruire un percorso in grado di offrire informazioni per uscire dalle situazioni di violenza ed elementi formativi per supportare ed accompagnare le vittime della violenza. Il 15 febbraio 2017 dalle 21 alle 22,30, Sala J. Cassar, ex international-Borgo Maggiore, si parlerà in particolare di violenza assistita. La serata avrà titolo “Guardami: ci sono anch’io!La violenza assistita.” Relatrici: Laura Corbelli (Presidente Ordine Psicologi) e Rosita Guidi (Responsabile UOS Tutela Minori).