San Marino Ship Register sarà presente al Salone Nautico di Genova

Rappresentanti del Registro parteciperanno alla 63° edizione del Salone

Repubblica di San Marino, 18 settembre 2023 – San Marino Ship Register accoglierà armatori e rappresentanti del settore del diporto allo Stand Istituzionale ASSONAT – Area Sailing World, Zona Servizi Nautici, LP50. Una presentazione dedicata alle opportunità della registrazione a San Marino si terrà venerdì 22 settembre alle 15:15.

La squadra SMSR sarà disponibile per discutere le opportunità offerte dal Registro per le immatricolazioni e i vantaggi fiscali riservati alle unità battenti bandiera sammarinese. Inoltre, saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione in supporto dell’operato del Registro.

Il Salone Nautico è un appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare. Inoltre, è una piattaforma di confronto istituzionale, tecnico, e di mercato per tutto il settore. La 63° edizione del Salone Nautico di Genova si terrà dal 21 al 26 settembre 2023.

ASSONAT, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, nasce nel 1982 con l’obiettivo di tutelare gli interessi dei soggetti imprenditoriali che si occupano della costruzione e gestione delle strutture portuali turistiche. ASSONAT conta oggi nella sua lista associati, in costante crescita, decine di rinomati porti turistici italiani lungo tutte le coste marittime, lacuali e fluviali della penisola. ASSONAT è parte attiva nella promozione “del turismo nautico” e “dell’economia del mare” partecipando, anche riconoscendo il proprio patrocinio, alle maggiori manifestazioni italiane del settore.

“Con la nostra partecipazione al Salone Nautico, in collaborazione con ASSONAT, speriamo di raggiungere un pubblico di professionisti del settore e diventare la bandiera di riferimento per il diporto. Fin dall’inizio, siamo sempre stati molto attivi nel mondo dello yachting, e i risultati si vedono”.

Marilena Andrenacci, Head of Registration – San Marino Ship Register

San Marino Ship Register (SMSR)

La Repubblica di San Marino è uno Stato Membro dell’IMO dal 2002 ed ha ratificato tutte le principali convenzioni marittime internazionali. Nel 2021, San Marino Ship Register è approdato nel settore marittimo, aprendo le porte alla registrazione di unità commerciali e da diporto per un pubblico internazionale.

Il Registro opera secondo i più elevati standard di conformità alle normative nazionali ed internazionali per la sicurezza della navigazione. Inoltre, la registrazione a San Marino offre una tassazione vantaggiosa e costi di registrazione competitivi, creati su misura per i diversi target di clientela.

