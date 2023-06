San Marino si prepara a un’emozionante avventura motoristica. Il 14 giugno arriva le Mille Miglia

Il 14 giugno 2023, il prestigioso evento della Mille Miglia farà tappa nella nostra bellissima Repubblica

La Mille Miglia è una delle corse automobilistiche più conosciute al mondo, che celebra la storia e la passione per le auto d’epoca. Ogni anno, migliaia di spettatori si riuniscono per ammirare le auto d’epoca che percorrono le strade panoramiche di San Marino e dell’Italia.

Unisciti a noi per un’esperienza unica! Scopri i modelli iconici che hanno segnato la storia dell’automobilismo e assisti alla maestria dei piloti che si sfideranno lungo il percorso. Il fascino delle auto d’epoca e l’atmosfera vivace dell’evento renderanno questa giornata indimenticabile per gli appassionati di motori e per coloro che amano San Marino.

Per maggiori informazioni sull’evento e per scoprire il percorso, visita il sito ufficiale della Repubblica di San Marino

Non perderti questa occasione di celebrare la passione per l’automobilismo e di vivere l’emozione della Mille Miglia a San Marino! Ti aspettiamo per una giornata all’insegna del fascino e della velocità!

