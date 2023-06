San Marino. Stare bene a una “certa” età. Cibo per il corpo, cibo per la mente 

Stare bene è importante sempre, per ogni persona, per giovani, piccini, adulti, uomini e donne; ma ad una “certa” età è vitale. Stare bene a una “certa” età, quella per intenderci di chi ha oltrepassato la soglia della pensione, non significa solo non soffrire di patologie di carattere fisico che richiedano l’intervento del medico, ma significa consumare cibo sano, tenersi occupati, fare esercizio ginnico, leggere, conversare, soprattutto stare insieme ad altre persone, condividere con altri momenti di svago, in poche parole non stare soli.

È con lo scopo di contribuire ad offrire occasioni di incontro e socialità, indirizzate in particolare agli anziani del territorio, che il Soroptimist Single Club, attraverso il gruppo di lavoro che si occupa del progetto “Avrò cura di te”, ha pensato di organizzare una serie di iniziative, promosse con il titolo Stare bene ad una “certa età”. Cibo per il corpo, cibo per la mente.

Conversazioni o letture o passeggiate che verranno via via proposte saranno finalizzate alla partecipazione, all’inclusione e alla promozione sociale, nonché alla sensibilizzazione di tutta la cittadinanza rispetto al contrasto alla solitudine negli anziani.

Per l’organizzazione delle iniziative il Soroptimist Club San Marino è aperto alla collaborazione di tutti gli enti interessati.

La prima occasione di incontro, lunedì 26 giugno alle ore 17:00, presso la Bibliobaita del Parco Laiala a Serravalle, sarà realizzata assieme a Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale di Dogana; consisterà in una conversazione con la dott.ssa Simona Casadei, oncologa nutrizionista, sul tema “La nutrizione giusta per ciascuno: come organizzare un menu sano e vario”.

A seguire…non mancherà la possibilità di uno stuzzichino…