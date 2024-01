San Marino Teatro: SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA, Carrozzeria Orfeo. Mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Titano

Mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di San Marino, la Carrozzeria Orfeo porterà in scena il nuovo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba”, per la drammaturgia di Gabriele Di Luca, che curerà la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. In scena, accanto a Sebastiano Bronzato, ci saranno Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti e Ivan Zerbinati.

In un mondo sempre più individualista, dominato da un tempo schizofrenico e performativo, il prezzo da pagare anche per i vincenti sono l’angoscia e il terrore del fallimento che, oggi più che mai, portano le persone a soffrire di panico sociale, insonnia e insoddisfazione cronica. Salveremo il mondo prima dell’alba è il racconto della vita di alcuni ospiti e di parte dello staff di una clinica riabilitativa di lusso situata su un satellite nello spazio, nuova meta turistica dei super ricchi, specializzata nella cura delle dipendenze contemporanee. Ma le dipendenze e la riabilitazione costituiscono solo il sintomo esteriore di problemi più profondi ed esistenziali, di una sensazione di smarrimento comune ad un’intera generazione.

Lo spettacolo affronta alcuni tra i nodi più sensibili della nostra contemporaneità: la proliferazione delle immagini, il fascino della celebrità, il culto del divertimento, come sintomo di una società sempre più triste, eppure piena di foto felici, di mental coach, di influencer, di business man famosi che propinano stratagemmi per raggiungere il successo e prevalere sugli altri, specchio di un mondo che sempre più racconta della felicità e del successo e sempre meno del dolore.

Carrozzeria Orfeo, una delle più apprezzate compagnie teatrali italiane, torna così a parlarci, con i toni sarcastici ed esilaranti che l’hanno resa celebre, dei paradossi, delle contraddizioni e delle deformazioni grottesche che attraversano la nostra contemporaneità.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure direttamente al Teatro da quattro ore prima della rappresentazione.

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale sarà martedì 30 gennaio 2024, ore 21.00 “PIGMALIONE” Teatro Titano, Città di San Marino.