Esordio per la squadra sammarinese nella Billie Jean King Cup

Le biancazzurre, al via delle sfide del gruppo III zona Europa in Macedonia, hanno affrontato oggi Cipro, cedendo per 3-0. Giorgia Benedettini e Silvia Alletti sono scese in campo per i singolari, mentre Alletti e Talita Giardi hanno affrontato il doppio vendendo cara la pelle.

Oggi le biancazzurre sfideranno l’Armenia.