San Marino. Territorio: Augusto Michelotti incontra l’architetto Boeri per il nuovo piano urbanistico

Giovedì 2 Febbraio il Segretario di Stato per il Territorio, Agricoltura e Turismo Augusto Michelotti ha incontrato l’arch. Stefano Boeri, incaricato dello studio del nuovo piano urbanistico di San Marino.

Si è trattato del primo incontro dall’insediamento del nuovo Governo con l’architetto Boeri e i suoi collaboratori, all’ordine del giorno l’aggiornamento sull’avanzamento dello studio e l’individuazione di linee guida ed obbiettivi da perseguire.

Si è riscontrata da subito una totale condivisione sulla visione futura di San Marino come modello europeo di biodiversità culturale, produttiva, faunistica e vegetale. Porte spalancate quindi a salvaguardia dell’ambiente ed ecosostenibilità, visti però in ottica di sviluppo e crescita, investendo in settori in rapida espansione come agricoltura biologica, mobilità elettrica, energia pulita. Grande attenzione poi a temi quali accessibilità, vulnerabilità sismica e idrogeologica, sicurezza stradale e gestione dei rifiuti.

In ambito economico la volontà è di puntare sulle nuove tecnologie, la ricerca, la creatività e il design ma anche dare nuovo impulso all’artigianato.

Da approfondire con attenzione anche l’altissimo numero di unità immobiliari sfitte e la distribuzione sul territorio di servizi pubblici e imprese.

Un aspetto ritenuto di fondamentale importanza da entrambe la parti è certamente la massima condivisione e confronto con tutte le realtà istituzionali, sociali ed economiche del territorio. Partirà pertanto da subito l’organizzazione di appuntamenti finalizzati ad incontrare Giunte di Castello, associazioni di categoria, università, e tutte le realtà che possano dare il loro apporto alla stesura del nuovo piano.

Il Segretario di Stato esprime grande soddisfazione per le basi gettate a questo progetto che porterà auspicabilmente entro l’anno la Repubblica di San Marino ad avere finalmente un nuovo strumento urbanistico moderno e all’avanguardia.

