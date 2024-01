San Marino. The Rock in the Cloud”, i vertici di AWS e VMware illustreranno la fase operativa del piano. 1° febbraio, serata pubblica per presentare il progetto di digitalizzazione del Paese

“The Rock in the Cloud”, i vertici di AWS e VMware illustreranno la fase operativa del piano

Riconfermando l’importanza di perseguire con convinzione e celerità il percorso di transizione digitale quale punto fermo ed imprescindibile per lo sviluppo economico del Paese, la Segreteria di Stato per l’Industria unitamente alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri in rappresentanza del Congresso di Stato ha organizzato, per il prossimo giovedì 1 febbraio, presso il Centro Congressi KURSAAL una serata pubblica dal tema “The rock in the cloud – la fase operativa”, un ulteriore approfondimento e confronto con la cittadinanza e tutte le parti interessate rispetto al progetto per la digitalizzazione del Paese che vede coinvolti Amazon Web Services e VMware, anche a chiarimento delle distorte informazioni costruite sul tema negli ultimi anni.

Il progetto, che trasforma in slogan le celebri immagini del Monte Titano che sbuca dalle nuvole, si incardina, come più volte sottolineato, in un percorso di sviluppo economico volto al riposizionamento internazionale del Paese quale laboratorio di soluzioni tecnologiche ed innovative.

L’occasione, utile anche presentare il progetto di creazione di un Registro Unico delle Attività Economiche, prima concreta declinazione nell’utilizzo della nuova tecnologia, vedrà gli interventi del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari oltre che dei tecnici delle due multinazionali coinvolte.

