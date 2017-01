San Marino. Tiro Arco: conferme e prospettive, sognando il risultato

Nel segno della continuità. E’ stato questo l’esito delle elezioni della Federazione tiro con l’arco. Per il terzo mandato consecutivo Luciano Zanotti è stato confermato presidente. Un’elezione arrivata per acclamazione che conferma il buon lavoro svolto.

Fanno parte del nuovo Consiglio Federale: Remo Olei, Stefano Pedrella Moroni, Marco Tura e Gianni Ottaviani. Fabrizio Belloni è stato eletto come rappresentante degli atleti. Molte conferme per continuare nella programmazione iniziata 8 anni fa. Nei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino debutterà il tiro con l’arco. Un risultato fortemente voluto dal Consiglio Federale. Un punto di partenza per fare dell’arco una disciplina permanente. Per il prossimo quadriennio, la federazione tiro con l’arco punta tanto sulla promozione. San Marino Rtv