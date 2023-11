San Marino. Titano Futsal Cup: in sette saluteranno la competizione

Ad inaugurare la serata di Fiorentino sarà la sfida tra Faetano e Tre Fiori, squadra del Castello dove si giocherà la partita. I Gialloblù hanno già mezzo piede nei quarti di finale forti del 4-1 rifilato nell’andata agli uomini guidati da Gualtieri. Se accederanno alla fase successiva si troveranno di fronte la vincente tra Virtus e Murata, per sapere l’esito finale di questo duello bisognerà aspettare almeno le 23:00. Il primo incontro tra Neroverdi e Bianconeri si era concluso in parità sul 2-2, tra due squadre che si equivalgono anche in termini di blasone. Di conseguenza per decretare la promossa potrebbero non bastare i sessanta minuti e nel caso si andrebbe ai due tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.

Il derby del Castello di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas domani sera farà da apertura sul campo di Domagnano. Anche in questo caso i Granata sono già praticamente ai quarti salvo miracoli perché nell’andata, un po’ a sorpresa, avevano inflitto un poker ai “cugini”. Chi passerà si troverà di fronte la vincente del derby di Serravalle che vedrà sfidarsi Folgore e Cosmos, tra l’altro nel campo dell’omonimo Castello, allo stesso orario della sfida contrapposta. Anche questa gara vede i favori del pronostico tutti verso la squadra di Falciano, sia perché partirà dal 2-0 dell’andata sia per il fatto che gli uomini guidati da Muccioli, dopo la vittoria alla prima giornata di campionato, hanno sempre perso.

Il Fiorentino, che è qualificato di diritto alla fase successiva perché è il detentore del trofeo, affronterà la vincente di Domagnano-San Giovanni. I Lupi hanno già un piede nei quarti di finale, complice il 4-1 imposto ai Rossoneri nei primi 60’. Di contro gli uomini di Corbelli non hanno ancora trovato una quadra definitiva in questo complicato avvio di stagione.

L’ultimo abbinamento dei quarti vedrà contrapposte da un lato la vincente di Juvenes-Dogana-Pennarossa, dall’altro La Fiorita-Tre Penne. Entrambe le partite si giocheranno alle 21:45. Il primo sarà probabilmente un match con risultato incerto fino all’ultimo tra due compagini che si equivalgono. Partiranno leggermente in vantaggio gli uomini di Casadei che dovranno difendere il 3-2 dell’andata. In caso di vittoria per un gol di scarto della formazione guidata da Levani sì andrà ai supplementari e, se non saranno sufficienti, ai calci di rigore. Non si può dire la stessa cosa per il confronto tra Gialloblù e Biancazzurri con la squadra guidata da Galli che potrà amministrare il 7-1 imposto all’andata.

Questo è il calendario degli ottavi di finale di ritorno della Titano Futsal Cup 2023-24:

Titano Futsal Cup 2023-24, ottavi di ritorno SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Faetano Tre Fiori A1: Sgrignani – A2: Piccoli 09/11 20:15 Fiorentino Cailungo Libertas A1: Notarpietro – A2: Zani 09/11 20:15 Domagnano Folgore Cosmos A1: Vandi – A2: D’Adamo 09/11 20:15 Dogana Virtus Murata A1: Lerza – A2: Ercolani 09/11 21:45 Pal. di Acquaviva Domagnano San Giovanni A1: Zani – A2: Notarpietro 09/11 21:45 Domagnano Juvenes-Dogana Pennarossa A1: D’Adamo – A2: Vandi 09/11 21:45 Dogana La Fiorita Tre Penne A1: Piccoli – A2: Sgrignani 09/11 21:45 Fiorentino Bye Fiorentino

FSGC