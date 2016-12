San Marino. Torna il festival della magia

Dopo il grande successo del 2016 il Festival Internazionale Della Magia si appresta a vivere una spettacolare ventesima edizione. Sono infatti ben 20 gli anni di successi continui della kermesse magica organizzata e ideata dal Mago Gabriel al secolo Gabriele Merli coadiuvato dal suo infaticabile Magic Staff e patrocinata dalla Segreteria al Turismo.

Cominciamo con le news. Nella edizione 2017 il Festival si arricchirà innanzitutto della presentazione di uno dei più grandi e conosciuti personaggi magici della Tv. Direttamente dalle reti Mediaset sarà proprio Marco Berry, sul Palco del Teatro Nuovo di Dogana, a dirigere il Galà Magico che si svolgerà l’ 11 Marzo 2017 alle ore 21.

Dal 2 Gennaio 2017 inizieranno le prevendite. I biglietti del gala e degli spettacoli saranno a disposizione come al solito dagli amici della Edicola Tabacchi Quadrifoglio sita in Via Piana 101 a San Marino Città.

Da qualche edizione il festival produce oltre al gala altri spettacoli durante un week end veramente magico. Venerdì 10 Marzo si svolgerà presso il Centro Congressi Kursaal il “Trofeo Arzilli” il campionato di Magia dove maghi provenienti da tutta Europa si sfideranno a colpi di bacchetta magica per aggiudicarsi l’ambito trofeo creato dalla premiata Gioielleria Arzilli di San Marino. Uno spettacolo da non perdere.

Il centro storico sarà invece teatro di vari interventi di street magic sia il venerdì che il sabato. Magia prodotta e realizzata a pochissimi passi dagli spettatori proprio per le strade del centro.

Durante il week end i ristoranti di San Marino vi strabilieranno con Menù Magici a Tema con animazione ai tavoli dei prestigiatori del Magic Staff.

La domenica pomeriggio ancora uno spettacolo dedicato a bambini e famiglie al Centro Congressi Kursaal alle ore 16.

Fra le news vi segnaliamo anche la scuola di magia e il corso di sculture con i palloncini per principianti che si svolgeranno all’interno del festival.

Per ulteriori informazioni potete visionare il sito ufficiale del festival. WWW.FESTIVALINTERNAZIONALEDELLAMAGIA.COM oppure su facebook o twitter sulla pagina ufficiale o alla mail magicstaff@ymail.com.

Stay tuned per le prossime news su una ventesima edizione veramente spettacolare.

http://www.festivalinternazionaledellamagia.com