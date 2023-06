San Marino. Tre Penne. Ecco la lista per la Champions League, tanti i volti nuovi

Il Tre Penne ha diramato alla UEFA la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla trasferta per la UEFA Champions League in Islanda.

I campioni di San Marino giocheranno il primo turno preliminare della massima competizione europea per club e se la vedranno contro i padroni di casa del Breidablik martedì 27 giugno.

In caso di vittoria, i sammarinesi se la vedranno in finale contro la vincente della sfida tra Atletic Club D’Escaldes (Andorra) e Buducnost Podgorica (Montenegro). In caso di sconfitta, il club di Città approderà al secondo turno di UEFA Europa Conference League dove incrocerà una tra Olimpija Lubiana (Slovenia) o Valmiera FC (Lettonia).

Tra coloro che prenderanno parte alla spedizione islandese ci sono tanti volti nuovi, arrivati in prestito per la gara di Champions League, e qualcuno che rimarrà per la prossima stagione.

In porta Andrea Bianchini dal Tropical Coriano; in difesa Nicola Bellucci con un passato in Eccellenza nelle Marche, Piero Tamagnini, vecchia conoscenza del campionato sammarinese con passato al Fiorentino e Folgore, Roberto Rosini si aggrega al Tre Penne per tutto l’anno così come Marcello Scarponi, in arrivo dalla Sammaurese, a centrocampo. Sempre nella zona centrale del campo si uniscono al Tre Penne Assane Fall – già in biancazzurro nella sfida dello scorso anno contro il Tuzla City – e Andrea De Falco, giocatore di grande qualità ed esperienza con trascorsi tra i professionisti (Benevento, Ancona, Bari, Chievo Verona per citarne alcune) e in arrivo dal Tre Fiori.

LA LISTA COMPLETA

PORTIERI: Andrea Bianchini, Mattia Migani

DIFENSORI: Antonio Barretta, Nicola Bellucci, Davide Cesarini, Giuseppe Maio, Giacomo Nigretti, Roberto Rosini e Piero Tamagnini

CENTROCAMPISTI: Andrea De Falco, Assane Fall, Fabio Giovagnoli, Marcello Scarponi, Giacomo Zafferani

ATTACCANTI: Imre Badalassi, Luca Ceccaroli, Lorenzo Dormi, Mirko Malagoli, Riccardo Pieri, Michele Stellato

Foto ©FSGC/Pruccoli

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci