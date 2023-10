San Marino. U22: storico successo dell’Academy che trionfa 4-0 sul Pennarossa

È un pomeriggio storico per la San Marino Academy Under 22 che grazie al 4-0 sul Pennarossa trova la sua prima storica vittoria nel Campionato Sammarinese BKN301. Ieri a Montecchio, i ragazzi di Matteo Cecchetti hanno giocato una partita praticamente perfetta e trascinata da Tommaso Famiglietti, autore di una doppietta, si sono imposti sui biancorossi nella sfida valevole per la terza giornata di campionato. L’Academy, dopo le cose buone fatte vedere la scorsa settimana con il Tre Penne, è scesa in campo con il giusto atteggiamento. Di fronte un Pennarossa in crisi, con tre sconfitte su tre gare in questo avvio di stagione.

Dopo un avvio equilibrato, al 13’ Famiglietti inizia a prendere le misure alla porta di Lazzarini: l’attaccante sammarinese riesce ad insaccare ma l’assistente Giannotti blocca tutto per offside di Bortolotto che aveva servito in area proprio Famiglietti. Il Pennarossa prova a rispondere ma il tentativo di Turrà è morbido e Battistini blocca. La prima chiara palla gol per l’Academy arriva al 18’ quando Famiglietti serve bene D’Addario in area e calcia in porta ma Lazzarini respinge alla grande. La risposta dei biancorossi di Nobile arriva al 25’: Lamberti, entrato all’11’ per l’infortunio di Isaraj, calcia da fuori e colpisce la parte alta della traversa. Ma il gol che sblocca la sfida arriva poco dopo: Luvisi apre verso Famiglietti che la mette giù, si accentra, salta due avversari e con un destro secco batte Lazzarini segnando uno splendido 1-0. L’Academy tiene il vantaggio sino al riposo poi in avvio di ripresa prova a farsi vedere il Pennarossa, alla ricerca anche del primo gol stagionale. Montefrancesco dalla sinistra arriva sul fondo e la mette in mezzo, arriva a rimorchio Traglia che però non trova lo specchio della porta da buona posizione. I biancorossi insistono ma l’Academy è sempre attenta in retroguardia e rischia poco. Al 74’ arriva il raddoppio per l’Academy: Turrà agisce sulla sinistra, poi si accentra e cade in area, per il direttore di gara Hafidi e tutto buono e dunque Pietro Renzi – subentrato – lancia benissimo Famiglietti che scatta in posizione regolare e trafigge nuovamente Lazzarini una seconda volta. La panchina di Cecchetti porta altri frutti quando poco dopo Solito – entrato al posto di D’Addario – va a contatto in area con Kasa. Per Hafidi è rigore che Giocondi trasforma per il gol del 3-0. Ma l’emozioni non sono finite: la ciliegina sulla torta per i ragazzi di Cecchetti la mette Alessandro Renzi al novantesimo che arrivato al limite fa partire un destro perfetto che si insacca nel sette tra l’apoteosi generale a Montecchio – sponda Academy. Per il Pennarossa è notte fonda, con la quarta sconfitta consecutiva e nessuna rete segnata. Per l’Academy è invece una domenica storica e di festa.

Campionato Sammarinese BKN301, 3. giornata | San Marino Academy – Pennarossa 4-0

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Giocondi, Sarti (dal 90’ De Luca), Luvisi, Zavoli, Giambalvo, Casadei, D’Addario (dal 68’ Solito), A. Renzi, Bortolotto (dal 61’ P. Renzi), Famiglietti (dal 90’ A. Riccardi)

A disposizione: Grana, Borasco, S. Riccardi, Severi

Allenatore: Matteo Cecchetti

PENNAROSSA

Lazzarini, Kasa, Montalti (dal 55’ Diaz), De Biagi, Coppola, Traglia, Isaraj (dal 11’ Lamberti), Montefrancesco (dal 61’ Sehil), Othmane, Pesce, Turrà

A disposizione: Boujir, Dimastrogiovanni, Conti, Hoxha, Dinatale

Allenatore: Salvatore Nobile

Arbitro: Yassine Hafidi

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Famiglietti, Casadei, Othmane, Turrà, Sehil

Marcatori: 27’ e 74’ Famiglietti, 81’ rig. Giocondi, 90’ A. Renzi