San Marino. Under 21, ieri allenamento congiunto con i pari età della Romania

Si sono ritrovate ieri pomeriggio, sul prato dello stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo, le Nazionali Under 21 di San Marino e Romania. Confronto utile ai due Commissari Tecnici in vista degli imminenti impegni continentali che, per la Romania, rispondono alla Fase Finale degli Europei co-organizzati insieme alla Georgia. La squadra di Emil S?ndoi debutterà il 21 giugno contro la Spagna, prima di incrociare Ucraina e Croazia – a distanza di tre giorni da una all’altra. I Biancazzurrini saranno invece interessati dalla prima partita nelle qualificazioni agli Europei 2025, in casa della Lettonia (20 giugno, ore 17:00).

Test a dir poco probante per i ragazzi di Matteo Cecchetti, che affrontavano avversari di spessore e di un biennio più grandi. Già, perché il parco giocatori con cui la Romania affronterà gli Europei in casa è ovviamente quello in uscita, con giocatori del 2000 e 2001. San Marino, invece, è proiettato al ciclo successivo che prevede giocatori nati non prima del 2002. Nel comparto sammarinese, si fa notare Santi – che di anni ne ha appena 19 – con continui movimenti che impensieriscono la terza linea avversaria. La Romania sfiora il vantaggio al 10’ con Mazilu, per poi passare quattro minuti più tardi con l’imbucata di Albu a favore di Birligea. Trafitto centralmente, San Marino replica con la bella giocata in corsia di Contadini: il suo traversone diventa buono per il sinistro a volo di D’Addario, impreciso. Ultimo spunto nella partita per Contadini, che accusa un problema fisico e lascia il campo a Matteoni. Poco più tardi la Romania raddoppia ancora con Birligea, salvo poi triplicare su rigore al 28’ con Petrila. In precedenza, era stato miracoloso Amici sullo stesso esterno. Alla mezz’ora pezzo di bravura di Santi, che parte da centrocampo e punta la difesa schierata, spostandosi il pallone sul destro per liberare la conclusione a giro che si perde di un nulla a lato rispetto all’incrocio dei pali. In chiusura la bordata da fuori di Borza chiude il parziale sul 4-0.

Nella ripresa S?ndoi concede il campo ad undici giocatori freschi, che continuano a spingere sull’acceleratore. I Titani sono però in partita e reggono l’urto, contando altresì sulla freschezza di alcuni interpreti inseriti all’intervallo e all’ora di gioco. Amici si disimpegna su un paio di situazioni spinose, prima di lasciare la porta a Terenzi. Dopo un immediato intervento su Markovic, l’estremo sammarinese deve arrendersi al potente destro di Pitu quando corre l’81’. Un minuto più tardi è straordinaria la sua risposta sulla conclusione a botta sicura di Cimpanu. Finale frizzante dei Biancazzurrini, pericolosi con le giocate di Sensoli e Famiglietti che creano grattacapi alla difesa rumena, senza però riuscire a sollecitare Gorcea prima ed Hindrich poi. Termina così 5-0 l’allenamento congiunto tra Under 21 di San Marino e Romania, da cui S?ndoi e Cecchetti hanno tratto importanti indicazioni da spendere nei prossimi giorni.

SAN MARINO

Amici (dal 77’ Terenzi), F. Pasolini (dal 46’ Guidi), Contadini (dal 21’ Matteoni), M. Sancisi (dal 67’ Renzi), Tomassini, M. Pasolini (dal 46’ Sarti), D’Addario (dal 61’ Famiglietti), N. Sancisi, Santi (dal 77’ Gatti), Zannoni (dal 61’ Sensoli), Toccaceli (dal 46’ Dolcini)

A disposizione: Battistini

Allenatore: Matteo Cecchetti

ROMANIA

Popa (dal 46’ Gorcea, dal 67’ Hindrich), Pantea (dal 46’ Dumitrescu), Racovitan (dal 46’ Ehmann), Petrila (dal 46’ Popescu), Grameni (dal 46’ Pitu), Isfan (dal 46’ Miculescu), Borza (dal 46’ Ticu), Dican (dal 46’ Mihai), Mazilu (dal 46’ Cimpanu), Birligea (dal 46’ Markovic), Albu (dal 46’ Pop)

Allenatore: Emil S?ndoi

Arbitro: Andruccioli

Assistenti: Cristiano e Zaghini

Marcatori: 14’, 21’ Birligea, 28’ rig. Petrila, 43’ Borza, 81’ Pitu

FSGC