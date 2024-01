San Marino. Under 22: il San Giovanni si impone 5-0 sfondando a ridosso dell’intervallo

Che non sarebbe stata la domenica più fortunata della stagione, mister Cecchetti deve averlo capito meno di un minuto dall’inizio dell’incontro della sua Under 22 col San Giovanni. Da calcio d’inizio muove infatti la prima offensiva dell’Academy, che chiama De Angelis al doppio miracolo dopo appena 17” di gioco. Prima con la punta delle dita per deviare sul palo il diagonale dal limite di Bortolotto, poi di puro istinto sul tap-in a botta sicura di Gatti. Nella circostanza la punta sammarinese si infortuna: il piede gli è infatti rimasto sotto alla gamba di un avversario lanciato in un disperato tentativo di salvataggio. Per l’Academy, oltre al danno la beffa: non solo non arriva rete o rigore, bensì il primo cambio obbligato con Giacopetti inserito a freddo al 3’ per l’infortunato Gatti.

Sul fronte opposto, il San Giovanni passa al primo affondo. La classe di Nicola Sartini schiude la corsia ad Aprea, al solito preciso nel fare la cosa giusta. Nella fattispecie, lo scarico al centro per Contadini che batte in controtempo Battistini. La partita resta in equilibro fino al finale di frazione, dopo un paio di scorribande dell’Academy – quella di Giacopetti al 25’ in particolare, non si risolve in una rete da annali per un dribbling di troppo. I Biancazzurrini devono comunque fare i conti con un grande De Angelis, che al 27’ rallenta il pallonetto di Bortolotto quanto basta per permettere a Santi di allontanare a porta vuota.

L’episodio che taglia le gambe all’Academy arriva al 39’, quando Giambalvo perde un pallone nella propria trequarti costringendo Battistini all’uscita “rischia-tutto” su Nicola Sartini. L’estremo si oppone al destro dell’avversario, travolgendolo nello slancio. Per l’arbitro è rigore, tra l’incredulità della panchina della San Marino Academy. Dal dischetto Aprea non sbaglia e indirizza la sfida su binari rossoneri, ancor più netti nell’ampio recupero concesso. Nel corso del 45’+4’ infatti, Nicola Sartini segna di testa su calcio d’angolo, mentre sugli sviluppi di una punizione laterale la torre dell’omonimo Stefano innesca un flipper che Robba, o forse Giambalvo, deviano per ultimi in fondo al sacco.

Con la partita ormai compromessa, Cecchetti mescola le carte all’intervallo avvicendando anche i portieri. Dentro Borasco dunque, ma anche Ciacci, Valli Casadei e – dopo l’ora di gioco – Alessandro Renzi. In avvio di ripresa ci prova con insistenza il San Giovanni, che può correre negli ampi spazi lasciati dall’Academy, sbilanciata per tentare di riaprire la gara. D’angeli è a tratti incontenibile e finirà per siglare la rete del 5-0 su elegante invito di Bruma.

In precedenza, ci aveva provato senza troppa forza e precisione Bortolotto mentre nel finale i continui sforzi dell’Academy – in particolare con Famiglietti – non portano alla meritata rete della bandiera. Nel turno infrasettimanale per i ragazzi di Cecchetti ci sarà un Tre Penne a dir poco infuriato per la rimonta subita dalla Juvenes-Dogana nel pomeriggio di ieri.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 16. giornata | San Marino Academy-San Giovanni 0-5

SAN MARINO ACADEMY

Battistini (dal 46’ Borasco), Giambalvo (dal 46’ Ciacci), Luvisi, Famiglietti, Bortolotto, Gatti (dal 3’ Giacopetti, dal 63’ A. Renzi), M. Sancisi, Zavoli, Giocondi, N. Sancisi (dal 46’ Valli Casadei), Casadei

A disposizione: Grana, Caushaj, D’addario, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

SAN GIOVANNI

De Angelis, Robba, Santi (dal 68’ G. Conti), A. Garcia (dal 58’ Corinti), Contadini (dal 68’ Cocco), D’angeli, S. Sartini, Boldrini (dal 74’ De Biagi), Fabbri, N. Sartini (dal 58’ N. Sartini), Aprea

A disposizione: Magnani, Bernacchia, Pruccoli

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Mattia Sapigni ed Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Marcatori: 13’ Contadini, 40’ rig. Aprea, 45’+3’ N. Sartini, 45’+6’ aut. Giambalvo, 65’ D’angeli

Ammoniti: Santi, A. Garcia, Zavoli, Giambalvo, Luvisi

