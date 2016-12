San Marino. Unificazione delle case di riposo, il Direttivo FUPS-CSdL chiede garanzie precise sulla gestione pubblica e sul rispetto dei tempi

L’unificazione delle due case di riposo nella Residenza Sanitaria Assistenziale di Fiorina, è stato uno dei principali temi al centro del dibattito della riunione di oggi pomeriggio del Comitato Direttivo della FUPS-CSdL.

In un recente incontro con la dirigenza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, è emersa una forte indeterminatezza e non chiarezza relativamente al passaggio alla stessa ISS della gestione delle due case di riposo che saranno unificate all’interno della RSA il Casale la Fiorina. Ricordiamo che la garanzia della gestione pubblica da parte dell’ISS è una delle richieste imprescindibili da sempre sostenute con forza e determinazione dalla FUPS.

L’unico dato certo, al momento, è lo slittamento dell’accorpamento delle due case di riposo, che dal 1° gennaio passa al 31 marzo 2017. Unificazione che deve prevedere innanzi tutto il trasferimento degli ospiti della struttura pubblica di Cailungo nella nuova RSA.

Il Direttivo FUPS chiede con forza che siano compiuti tutti i passi necessari per giungere alla gestione completamente pubblica della struttura, e che sia garantito il rispetto dei termini previsti per il compimento di questo percorso di unificazione, in primo luogo a tutela delle persone anziane coinvolte e delle loro famiglie. Non sono tollerabili ulteriori slittamenti e il permanere di ulteriori zone d’ombra.

Il Direttivo FUPS si è soffermato inoltre sulla necessità di concertare con il sindacato, da parte del Congresso di Stato in procinto di insediarsi, una equa riforma pensionistica, e di adottare al più presto gli interventi più adeguati a sostegno degli anziani non autosufficienti.

La FUPS preannuncia fin d’ora che appena avverrà l’insediamento del nuovo Segretario di Stato per la Sanità, oltre a formulargli i doverosi auguri di buon lavoro, gli verrà inoltrata la richiesta di avviare tempestivamente il confronto sulla unificazione delle case di riposo e più in generale sulle principali problematiche dei pensionati e delle persone anziane.

Il Direttivo FUPS infine esprime vivo compiacimento per il tradizionale veglione che precede la festa di Sant’Agata, organizzato unitariamente con la FNPS-CDLS, e invita a parteciparvi tutti i pensionati, i loro familiari e amici.

FUPS-CSdL